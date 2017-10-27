بن شيخ لـ “النهار” : “دعونا زيدان لحفل إيدير في إنتظار رده”

كشف سامي بن شيخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن هيئته تنتظر رد الأسطورة زيدان على دعوة حضور حفل إيدير.

وفي تصريح حصري لبن شيخ خص به ل “النهار أون لاين” اليوم الجمعة على هامش زيارته لمعرض الكتاب الدولي

قال: “وجهنا دعوة رسمية لزين الدين زيدان لحضور حفل إيدير في جانفي المقبل ولم يرد علينا إلى حد الآن”.

وأضاف: “سنعيد التواصل مع زيدان من أجل معرفة رده حول دعوتنا، خاصة وأنها تتزامن مع فترة توقف الدوري الإسباني”.

ومن المنتظر أن يحي أيقونة الغناء القبائلي ايدير، حفلا فنيا في الجزائر للمرة الاولى منذ 38 سنة يومي 4و5 جانفي المقبل بالقاعة البيضاوية.