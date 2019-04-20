بن صالح بنهي مهام الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية

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بن صالح بنهي مهام الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية
بقلم سميرة.ل

انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، مهام محمد رقاب الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية.


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