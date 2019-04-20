بن صالح بنهي مهام الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية
انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، مهام محمد رقاب الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية.
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سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية، تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وحسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية، لـ"واج"،…
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تم اليوم السبت بولاية عين الدفلى، توزيع 1359 وحدة سكنية للمستفدين، من صيغة العمومي الإيجاري، في كل من بلديتي خميس مليانة و عين الدفلى.
وهذا خلال…
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو على فيسبوك، لمريض بمصلحة فروجة التابعة لمستشفى فرنس فانون بالبليدة، وهو في وضعية كارثية.
حيث يظهر الفيديو، المريض، وهو ملقى…
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