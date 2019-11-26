بن صالح: رئاسيات 12 ديسمبر إستحقاق المصيري في تاريخ الجزائر

الوطني
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بن صالح: رئاسيات 12 ديسمبر إستحقاق المصيري في تاريخ الجزائر
بقلم مصطفى.ق

سجل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بأرتياج الأشواط الهامة التي قطعها المسار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال خلال أجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن الطريق إلى هذا الإنتخابات شهد انطلاق مبادرة الحوار الوطني ، وهذا الطريق  الذي سلكناه بثباتشهد تحقيق العديد من الانجازات منذ انطلاق مبادرة الحوار الوطني.

ونوه رئيس الدولة  بالعمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأردف أنه، لم يكن غريبا على الممارسة الديموقراطية أن نسمع اصوات تعارض هذه الانتخابات، لكن هذا الحق لا بد ان يكون مقرونا بإحترام الطرف الأخر، وممارسة الحق في الإنتخابات مكفولة بالقانون.


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