بن صالح: “مشروع قانون المالية 2020 وقانون المحروقات الجديد يتضمنان تدابير جريئة”

قال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إن مشاريع النصوص المعروضة، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الوزاري، خاصة مشروعي قانون المالية 2020 وقانون المحروقات الجديد، يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب.

وأضاف “تهدف الدولة من خلال مشروعي القانونين الى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين المنظومة الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة.

وأكد بن صالح مجددا، حرض الدولة على الاستغلال العقلاني والذكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

وأضاف “هذه الأهداف السامية تسعى مؤسسات الدولة الى بلوغها من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 لاسيما مقترح الغاء القاعدة 51/49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية.

وأورد ” على الرغم من الضغوطات المفروضة على الميزانية ستواصل الدولة في إطار قانون المالية 2020 الحفاظ على النفقات غير القابلة للتخصيص”.

وفيما يخص مشروع قانون المحروقات الجديد، قال بن صالح، إنه سيسمح بمباشرة إصلاحات عميقة في قطاع الطاقة لمواكبة التطورات التي يعرفها على المستويين الوطني والعالمي، وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك.

وأكد بن صالح أن مؤسسات الدولة ستضع في أولوياتها القصوى الاصغاء والاستجابة الى المتطلبات الملحة للمواطنين والمواطنات التي لا تحمل التأخير.

من جانب آخر، دعا رئيس الدولة، الجزائريين الى وضع جانبا كلب الحسابات الثانوية، والتجند من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.