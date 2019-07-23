بن صالح وبدوي يقيمان المشاركة المميزة للفريق الوطني في كأس إفريقيا

قيم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المشاركة المميزة للفريق الوطني في كاس امم إفريقيا للأمم حيث إعتبر رئيس الدولة التتويج حدثا رياضيا تاريخيا في حياة الأمة.

وإستقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الوزير الأول نور الدين بدوي، حيث إستعرض اللقاء الأوضاع السياسية ، الإقتصادية، والإجتماعية، للبلاد.

وقدم الوزير الأول نور الدين بدوي حصيلة الإمكانات والوسائل التي وفرتها الدولة، والمخطط الذي وضعته بالتنسيق مع قيادة الجيش الوطني الشعبي لنقل المناصرين الجزائريين،

كما عبر رئيس الدولة عن تقديره لتجند كل مؤسسات الدولة، لإنجاح عملية نقل المناصرين في مدة قياسية وفي أحسن الظروف

واشاد بن صالح بإحترافية أطقم الطائرات وموظفي شركات النقل الجوي، كما أعرب عن إمتننانه لمصالح الأمن بكل مكوناتها.