بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد المقبل

يترأس رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسيخصص الاجتماع، لمناقشة مشروع قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد.

ويعد اجتماع مجلس الوزراء، الثاني من نوعه لعبد القادر بن صالح كرئيس دولة.

وكان رئيس الدولة، قد التقى، أمس الثلاثاء، الوزير الأول نور الدين بدوي، أين تدارسا بنود اجتماع مجلس الوزراء.

وتلقى رئيس الدولة، شروحات حول اجتماع مجلس مساهمات الدولة الأخير،كما تناول اللقاء عملية تحويل سلطة الانتخابات إلى السلطة المستقلة للانتخابات.