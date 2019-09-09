بن صالح يترأس اجتماعً وزاريا اليوم الاثنين

سيترأس، اليوم الاثنين، رئيس الدولة، في حدود الساعة، العاشرة والنصف صباحاً اجتماع لمجلس الوزراء .

ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء المقرر، اليوم، الأول من نوعه منذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة .

وسيناقش هذا الاجتماع، القانون العضوي للإنتخابات، وقانون السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الإنتخابات.

للإشارة، قدمت هيئة الحوار والوساطة، برئاسة كريم يونس، تقريرها النهائي لرئيس الدولة.

وكلّف رئيس الدولة، منسق الهيئة كريم يونس، بإجراء مشاورات لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة.

وقال في تصريح سابق، منسق، الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إن التقرير النهائي سيقدم لجميع الأحزاب وسيكشف للرأي العام.

واعتبر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مقترحات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هي ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية

وأضاف بن صالح، بعد إستقباله لأعضاء الهيئة، أن هناك تقارب في وجهات النظر على تنظيم رئاسيات في أقرب الآجال.

وهنأ رئيس الدولة أعضاء الهيئة على العمل المنجز، وأشاد بالتزامهم وشجاعتهم في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن رغم القيود والصعوبات.