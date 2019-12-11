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بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

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بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
بقلم نسرين محفوف

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يتراس في هذه الاثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء.


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