بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

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تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية بشار، من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وأسفرت العملية حسب بيان من مديرية الأمن، عن حجز كمية معتبرة من المخدرات…
أوقف حراس الحدود، أمس الثلاثاء بفتحة فوناسة بعين الصفراء، ولاية النعامة، تاجر مخدرات، بمركبة رباعية الدفع محملة بـ 5 قناطير و32 كغ من الكيف المعالج.
من…
تدخلت الحماية المدنية للبويرة، من أجل حادث إختناق 4 أفراد من عائلة واحدة، بغاز أول أكسيد الكربون، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و42 سنة.
ودعت الحماية…
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