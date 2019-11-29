بن صالح يدعو لإنشاء معهد أبحاث الغاز للدول المصدرة بالجزائر

وجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خطابا الى المشاركين في قمة 5 لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز.

وفي الكلمة التي ألقاها عنه بالنيابة وزير الطاقة، محمد عرقاب، أكد رئيس الدولة أن هناك 3 أهداف تستحق الاهتمام في هذا المجال.

ودعا بن صالح الى استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بضمان مكانة بارزة للغاز الطبيعي، في ميدان الطاقة العالمي، وتحسين تثمينه في الاسواق العالمية.

كما طالب بن صالح، انشاء وبطريقة سريعة وفعالة وكاملة معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وقال بن صالح “لقد تبنينا المبادرة ونحن مقتنعون أنّ الابتكار والتحكم في التكنولوجيا يلعبان دورا استراتيجيا في الصناعة”.

ودعا رئيس الدولة الى ضمان توسيع نطاق المنتدى الى بلدان أخرى.

وأكد بن صالح أن الجزائر كانت وستبقى دائما مؤيدة للحوار وتبادل الأفكار، وستدعم كل الجهود التي سيتبناها المنتدى، ليصبح عنصرا فعالا له بصيرة تساهم في إعطاء المزيد من القوة لتكاملنا في أسواق الغاز.