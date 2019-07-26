بن صالح يردُّ على مطلب رحيل الحكومة

قال كريم يونس، منسق فريق الحوار بالجزائر، اليوم الجمعة، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أجّل البت في مطلب رحيل الحكومة.

وقال كريم يونس في بيان له، اليوم الجمعة، إن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، تحدث عن عوائق دستورية، تحول دون رحيل الحكومة.

وأوضح كريم يونس، أنه والفريق المكلف بالوساطة والحوار، قدم 7 مطالب لرئيس الدولة، تعكس تطلعات الحوار، حيث رد على ستة منها وأرجأ السابع والمتعلق برحيل الحكومة.

وقال بن صالح، إنه يجب إخضاع مطلب رحيل الحكومة لقراءة قانونية عميقة، نظرا لوجود عوائق دستورية على أمل ايجاد حل يرضي صوت الشعب.

وأوضح كريم يونس أن ما تم الإتفاق على تنفيذه، هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي، والثالث وقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين.

أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.