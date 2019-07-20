بن صالح يستقبل الخضر هذا المساء بقصر الشعب
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سجلت مصالح الحماية المدنية بوهران، بعد احتفالات تتويج الفريق الوطني بكأس افريقيا العديد من الحوادث عبر إقليم الولاية.
تمثلت في وقوع حادث مرور مميت بمنطقة لامدراق…
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لقي 6 أشخاص حتفهم، غرقا، في الشواطئ والمجمعات المائية عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الاخيرة.
وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد…
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كشفت حصيلة، لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن تدخلاتها المتعلقة بنهائيات كأس إفريقيا للأمم، في الـ48 ساعة الأخيرة، بمختلف ولايات الوطن.
حيث تم تسجيل إصابة 286…
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