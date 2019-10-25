بن صالح يلتقى رؤساء دول وحكومات المشاركة في قمة حركة عدم الانحياز بأذربيجان

تحادث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة بباكو في أذربيجان مع العديد من رؤساء الدول وحومات المشاركة في أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.

حيث إلتقى مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم .

وتطرق الطرفان الى العلاقات القائمة بين البلدين والسبل والوسائل الكفيلة بتطويرها لاسيما في مجال الاستثمار.

من جهة أخرى، أشادت حسينة بإعادة فتح سفارة الجزائر بعاصمة بنغلاديش ،داكا.

كما تحادث بن صالح مع رئيس مجلس الدولة العماني، يحي بن محفوظ المنذري، على هامش أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز.

وشكلت المحادثات، فرصة للطرفين للتطرق الى وضعية العلاقات الثنائية و كذا القضايا ذات الاهتمام المشترك و الوضع في ليبيا و في منطقة الشرق الأوسط.

كما لغلتقى بن صالح مع مع رئيس جمهورية ايران الاسلامية حسان روحاني .

وخلال هذا اللقاء أكد الجانبان على ضرورة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، تطرق الرئيس الايراني الى تعزيز العلاقات الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتطويرها لاسيما في مجالي الاقتصاد والطاقة.