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بن طالب في طريقه للرحيل “شالك”

الرياضة
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بن طالب في طريقه للرحيل “شالك”
بقلم أمير بهلول

كشف “نبيل بن طالب” لاعب “شالك” عن نيته في الرحيل عن الفريق الألماني ودراسة كافة العروض التي تصله قبل اتخاذه أي قرار يخص مستقبله.

وقال بن طالب في حوار أجراه مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “من المبكر الحديث عن الميركاتو سأدرس كافة العروض وبعدها سأقرر مستقبلي”.

وأضاف: “لن أنسى هذا الفريق أبدا، فلقد عشت أوقات رائعة خاصة عندما تحصلنا على المركز الثاني وشاركنا في دوري الأبطال”.

ولدى بن طالب العديد من العروض سواء من ألمانيا أو خارجها وبالأخص كل من “فيردر بريمن” و قطبي “ميلان” بالإضافة إلى نادي “ليل”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745778

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