بن طالب محل إهتمامات فيردر بريمن

دخل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، دائرة اهتمامات نادي فيردر بريمين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع ” سكاي سبور نيوز”، فإن إدارة بريمين، تستعد لتقديم أول عروضها خلال الساعات المقبلة، للظفر بخدمات بن طالب.

ولا تعارض إدارة نادي شالك، في بيع عقد لاعبها الجزائري، لعدم بروزه مع الفريق الموسم المنصرم، شرط حصولها على عرض محترم.

يذكر أن المدير الرياضي لنادي شالك، شنايدر، أعلن في وقت سابق، أن نبيل بن طالب (24 عاما)، يتواجد في فترة إعادة التأهيل، ويبحث عن تحديات جديدة”.