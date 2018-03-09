بن عبد الرحمان: “الشبيبة كانت ضحية محيطها”

أرجع عضو مجلس إدارة شبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، الوضعية التي يعيشها الفريق هذا الوسم، للمحيط الذي أثر على النادي في بداية الموسم.
وصرح بن عبد الرحمان للإذاعة الوطنية: ” شبيبة القبائل كانت ضحية المحيط الذي كان يأثر على عمل الإدارة واللاعبين والفريق ككل”.
وتابع: “الوضع حاليا في تحسن مقارنة بالسابق، بعد ابتعاد الأشخاص السلبيين عن الفريق، ونتمنى أن تتواصل الأمور كما هي عليه”.
وبخصوص مباراة الحراش اليوم أضاف بن عبد الرحمان: “نطمح لتأكيد نتيجتنا الماضية أمام إتحاد بلعباس بالعودة بنتيجة إيجابية من الحراش”.
يذكر أن مباراة اتحاد الحراش وشبيبة القبائل، ستلعب أمسية اليوم الجمعة، بملعب الحراش، انطلاقا من الساعة الرابعة مساء
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