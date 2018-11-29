بن عبد الرحمان: “لازلنا في مفاوضات مع الموب بخصوص بوخنشوش”

أكد نسيم بن عبد الرحمان، المدير العام لشبيبة القبائل، أن نادي مولودية بجاية تسعى للظفر بخدمات سليم بوخنشوش، غير أن الأمور لازالت في مرحلة المفاوضات.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان لـ “النهار أون لاين”: “مازلنا في مفاوضات مع نادي مولودية بجاية بخصوص تسريح اللاعب بوخنشوش”.

وأضاف: “لم نقرر بعد ما إذا كان بوخنشوش سيغادر الفريق نهائيا إلى مولودية بجاية، أو على شكل إعارة، وسنقرر ذلك خلال مفاوضاتنا المقبلة مع إدارة الموب”.

يذكر أن إدارة مولودية بجاية، تصر على خدمات الدولي الجزائري سليم بوخنشوش، قصد تدعيم تشكيلتها تحسبا لمرحلة العودة”.