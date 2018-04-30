بن عبد الرحمن :”نشكر مُبادرة اللواء هامل وسنهدي الكأس لمنطقة القبائل”

الرياضة
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بن عبد الرحمن :”نشكر مُبادرة اللواء هامل وسنهدي الكأس لمنطقة القبائل”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد المُدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمن كثيرا بالحفل المُخصص للروح الرياضية والذي نظمته المُديرية العامة للأمن الوطني.

وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”نشكر مُبادرة اللواء، عبد الغني هامل، ونتمنى أن تستمر  طيلة السنوات الطويلة القادمة إن شاء الله”.

وواصل :”نحن جاهزون للتحدي الذي ينتظرنا أمام إتحاد بلعباس، وتشكيلتنا وبعد بداية موسم صعبة عادت بقوة كبيرة في الآونة الأخيرة”.

ليختم :”الديكليك حدث مع وصول المدرب الجديد، يوسف بوزيدي، وسنعمل الآن على جلب اللقب لتيزي وزو وإهدائه لمنطقة القبائل كاملة”.

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