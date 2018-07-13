بن عربية :”الجزائر كُلها كانت تنتظر توقيع محرز مع السيتي”

أعرب القائد السابق للمنتخب الوطني، علي بن عربية عن فخره بإلتحاق، رياض محرز بـ”مانشستر سيتي” قادما من صفوف “ليستر سيتي”.

وصرّح للموقع الرسمي لـ”الستيزنس” :”الجزائريون كانوا ينتظرون توقيع محرز مع فريق كبير، لكي يُشاهدوا قدرته على التألق في المُستوى العالي”.

وواصل :”كان خارقا مع ليستر، وتوج بالبريميرليغ ولقب أفضل لاعب، ولكن الجزائريين كانو ينتظرونه في نفس الفريق مع لاعبين كبار”.

وأردف :”الجزائريون مُتحمسون كثيرا بشأنه، وسترون أعلامنا في ملعب الإتحاد بداية من الموسم القادم في جميع المُباريات لامحالة”.

ليختم :”أتوقع أن ينجح رياض، خاصة وأنه سيمنح حلولا إضافية لغوارديولا على مُستوى الهجوم”.