كشف الدولي الجزائري الأسبق علي بن عربية، أن قدوم الدولي الجزائري رشيد غزال إلى موناكو سيمنح الإضافة اللازمة للفريق.

وصرح بن عربية لموقع “سو فوت” الفرنسي: “رغم بدايته المحتشمة مع موناكو إلا أنني متيقن من جلبه الإضافة اللازمة للفريق”

وأضاف: “أرى أن قرار رشيد غزال بمغادرة نادي أولمبيك ليون، لخوض تجربة جديدة مع نادي موناكو، هو قرار صائب”.

من جهة أخرى كشف اللاعب السابق لباري سان جيرمان: “فرص المشاركة في موناكو ستكون محدودة بعد إقصائهم من دوري الأبطال”.

وتابع بن عربية: “ميزة اللعب في موناكو هو غياب الضغط الجماهيري، حتى في حال غياب النتائج عن الفريق”.