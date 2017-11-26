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بن عربية: “غزال سيقدم الإضافة اللازمة لموناكو”

الرياضة
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بن عربية: “غزال سيقدم الإضافة اللازمة لموناكو”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري الأسبق علي بن عربية، أن قدوم الدولي الجزائري رشيد غزال إلى موناكو سيمنح الإضافة اللازمة للفريق.

وصرح بن عربية لموقع “سو فوت” الفرنسي: “رغم بدايته المحتشمة مع موناكو إلا أنني متيقن من جلبه الإضافة اللازمة للفريق”

وأضاف: “أرى أن قرار رشيد غزال بمغادرة نادي أولمبيك ليون، لخوض تجربة جديدة مع نادي موناكو، هو قرار صائب”.

من جهة أخرى كشف اللاعب السابق لباري سان جيرمان: “فرص المشاركة في موناكو ستكون محدودة بعد إقصائهم من دوري الأبطال”.

وتابع بن عربية: “ميزة اللعب في موناكو هو غياب الضغط الجماهيري، حتى في حال غياب النتائج عن الفريق”.

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