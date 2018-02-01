“بن عطية” يُقدم على خُطوة إنسانية إتجاه الطفل الجزائري “عماد”

إلتقى مدافع جوفنتوس الإيطالي والمنتخب المغربي، مهدي بن عطية، بالطفل الجزائري عماد في إلتفاتة إنسانية من اللاعب.

ويعاني الطفل الصغير عماد من مرض في الكبد، حيث التقط بن عطية معه صورا تذكاريا وأهداه قميص لجوفنتوس يحمل اسم “عماد”.

ووجه قائد المنتخب المغربي، رسالة عبر حسابه الرسمي “تويتر”، يشكر من خلالها، الطفل عماد لتلبية دعوته.

“إنه لا شرف كبير أن أتلقى زيارة الصغير عماد، كان لقاءً رائعا مع هذا الطفل المليء بالجرأة”.

وتابع: “أوجه كلمات الشكر له ولعائلته لقيامه بهذا التنقل، وأدعو الله أن يسهل عليه امتحانه”.

وظهر الطفل الجزائري عماد، في إحدى البرامج التلفزيونية الفرنسية، يحكي من خلالها مأساته ومعاناته مع مرض في الكبد.