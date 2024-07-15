بن عمارة وشادلي يجددان عقدهما مع مولودية وهران

جدد إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الإثنين، العقد الذي يربطها بلاعبي الفريق، عبد الحفيظ بن عمارة، وأيمن شادلي

وأعلنت إدارة النادي الوهراني، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تجديد عقد كل من عبد الحفيظ عمارة، وأيمن شادلي، إلى غاية 2025.

وأمضى اللاعبان، على عقدهما الجديد مع “الحمراوة”، بعد اقتناع مسؤولي الفريق، بالمردود الذي قدماه في الموسم الماضي.

يذكر أن إدارة مولودية وهران، قامت في وقت سابق، بفسخ عقد عدة لاعبين، آخرهم لاعب وسط الميدان، جوبا أوقاسي.