بن عياد :”ضمان البقاء أولوية وسنعيد سيناريو 91 في الكأس”

أكد رئيس إتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بأن أولوية فريقه حاليا، هي ضمان ورقة البقاء، والتركيز بعدها على نهائي الكأس.

وقال :”يجب علينا أن نضمن البقاء، والبداية ستكون بمواجهة اليوم الجمعة أمام المولودية، وسنعمل على إبقاء اللاعبين بعيدا عن الضغط”.

وواصل :”خلال نهائي كأس الجمهورية، سنلعب حظوظنا لآخر لحظة لإهداء لقب لأنصارنا، ونسيان المشاكل الكثيرة التي عشناها طيلة هذا الموسم”.

وختم :”لم لانعيد سيناريو 1991 ونتحصل على التاج بنفس الطريقة، حيث أننا كُنا غير مُرشحين ولكننا عرفنا كيفية تحقيق المُفاجأة”.