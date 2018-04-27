بن عياد :”ضمان البقاء أولوية وسنعيد سيناريو 91 في الكأس”

الرياضة
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بن عياد :”ضمان البقاء أولوية وسنعيد سيناريو 91 في الكأس”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رئيس إتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بأن أولوية فريقه حاليا، هي ضمان ورقة البقاء، والتركيز بعدها على نهائي الكأس.

وقال :”يجب علينا أن نضمن البقاء، والبداية ستكون بمواجهة اليوم الجمعة أمام المولودية، وسنعمل على إبقاء اللاعبين بعيدا عن الضغط”.

وواصل :”خلال نهائي كأس الجمهورية، سنلعب حظوظنا لآخر لحظة لإهداء لقب لأنصارنا، ونسيان المشاكل الكثيرة التي عشناها طيلة هذا الموسم”.

وختم :”لم لانعيد سيناريو 1991 ونتحصل على التاج بنفس الطريقة، حيث أننا كُنا غير مُرشحين ولكننا عرفنا كيفية تحقيق المُفاجأة”.

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