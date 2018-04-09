بن غبريت:اقتناء تجهيزات مدرسية عصرية للتلاميذ

ألحت اليوم الاثنين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من ولاية عين الدفلى على أهمية السهرعلى نوعية التجهيزات المدرسية.

مشيرة إلى أن هذا الجانب من شأنه ضمان الصحة الجيدة للتلاميذ.

وأكّدت بن غبريت، إن السهر على نوعية التجهيزات المدرسية أمر ضروري بالنسبة للتلاميذ باعتبار أن هذا الجانب يضمن سلامتهم.

وقالت بن غبريت لدى تدشينها لمجمع مدرسي على مستوى القطب الحضري لعين الدفلى في إطار زيارة العمل التي تقوم بها للولاية.

وأكدت الوزيرة بأنه لدى اقتناء التجهيزات المدرسية، يتوجب جانب النوعية بعين الإعتبار.

لافتة إلى أنّ “الممول لا يهتم بتحسين نوعية عمله في حال لم يفرض الزبون نوعية مقتنياته.

وأكّدت بن غبريت بأنّنا في سنة 2018 لذلك فإنه من الضّروري اقتناء تجهيزات تتماشى و الجوانب الاقتصادية و الأمنية.

يشار إلى أنّ، بن غبريت أشرفت على وضع حجر أساس انجاز مجمع مدرسي ثاني على مستوى ذات القطب الحضري.

وهذا عقب تدشينها لمجمع مدرسي على مستوى القطب الحضري لعين الدفلى.