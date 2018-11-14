بن غبريت تأمر مدراء التربية بإحياء “المولد النبوي الشريف”

وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة لمدراء التربية عبر الوطن، تُلزم فيها المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث، إحياء مناسبة”المولد النبوي الشريف” .

وحسب وثيقة تحوز “النهار أولاين” على نسخة منها ، جاء فيها ” تُحيي الجزائر على غرار الدول الإسلامية، ذكرى المولد النبوي الشريف ويصادف إحياؤه أمسية يوم الإثنين “.

وشددت الوزارة، على مديري التربية، ضرورة تسطير برنامج ثري يضم نشاطات مختلفة، تكون في إطار الثوابت الوطنية (الإسلام، العروبة والأمازيغية).

كما دعت إلى خلق ديناميكية تشاركية بين أفراد الجماعة التربوية(الأستاذ التلاميذ ،جمعية أولياء التلاميذ )،واعتماد على الوسائل التكنولوجية( التسجيل،التصوير)من أجل تثمين التراث اللامادي وانجاز مصنفات لاغراض تربوية.

إضافة إلى التركيز على جانب التقليدي لكل منطقة ( اللباس التقليدي، الأغنية التراثية، الأطباق التقليدية، الروايات والحكايات ).

كما دعت إلى إشراك المثقفين والفنانين في هذه النشاطات .