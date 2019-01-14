بن غبريت تدشن متوسطة ومجمعا مدرسيا بتيسمسيلت

أشرفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الإثنين، على تدشين متوسطة، ومجمّع مدرسي بولاية تيسمسيلت.

وفي زيارة العمل والتفقد، الي قادتها للولاية، قامت الوزيرة بتدشين متوسطة جديدة، حملت إسم الشيخ العربي التبسي، بالمدينة الجديدة “هواري بومدين”،

كما أشرفت على تدشين وتسمية، مجمع مدرسي، صنف – د – المجاهد ” بن زيان محمد “، بمنطقة الشط، بلدية وادي الجمعة.

ووضع حجر الأساس، لمتوسطة قاعدة 06، حملت اسم المجاهد ” فلاق بوجلطية شريف ” المدعو سي قويدر، بحي 2000 سكن عدل، ببلدية غليزان.

وعاينت مشروع إنجاز ملعب معشوب إصطناعيا بثانوية كريرات، بلدية المطمر، إلى جانب حضور درس نموذجي، في اللغة الأمازيغية.

كما تم الإعلان عن إنطلاق مشروع أقلام بلادي في طبعته الثانية، وحضور ورشة تاريخية للتعريف بالفنان التشكيلي محمد إيسياخم.