بن غبريت تعطي إشارة الإنطلاق الرّسمي لإمتحانات “البيام” من الأغواط

اختارت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من ولايتي الأغواط والجلفة.

وكانت أول محطة للوزيرة ولاية الأغواط، أين أشرفت صبيحة اليوم الإثنين على مراسيم انطلاق امتحانات “البيام” بمشاركة طاقمها المرافق لها.

أين طمأنت الوزيرة الأساتذة والتلاميذ على حسن سيرورة الإمتحانات.

وتبادلت بن غبريت الحديث مع أولياء التلاميذ المترشحين للامتحان المصيري، وطمأنتهم بخصوصه وطريقة تصحيحه، وقالت الوزيرة، أن الأهم في هذا الإمتحان وهو تماشيه والتقويم المستمر.

أما بخصوص طريقة التصحيح التي تسير عليها الإمتحانات، فكشفت ذات المسؤولة، أنّ هناك تصحيحين الأوّل والثاني وسيكون فيه تصحيح ثالث كحالة خاصّة.

هذا وستتنقّل وزيرة التربية إلى ولاية الجلفة كثاني محطّة اختارتها بعد ولاية الأغواط.

الجدير بالذكر، أنّ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط بلغ هذه السنة حوالي 600 ألف مترشح على مستوى القطر الوطني.