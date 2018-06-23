بن غبريت تقصي التلاميذ “المشاغبين” في الباك

أخطر بعض رؤساء مراكز الإمتحان وزارة التربية الوطنية بوجود بعض حالات عدم تقبل التلاميذ المترشحين للصرامة.

الّتي أبداها الأساتذة الحراس خلال مجريات امتحان شهادة البكالوريا، والّتي تعتبر ضرورية لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف بين كلّ التلاميذ.

وفي حالة وجود أي ممارسات من طرف التلاميذ سواءً كانت تهديدات أو سلوكات في شكل عنف لفظي أو جسدي.

و سيتمّ إقصاؤهم مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصهم.

وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت لـ “النهار”، بأنّها لا تقبل مثل هذه التصرفات كما قدّمت كلّ التشجيعات إلى الأساتذة المكلفين بالحراسة.

ودعمتهم لمواصلة عملهم والإستمرار في تطبيق القواعد التنظيمية والتعليمات بكل ثقة.

وأضافت الوزيرة في هذا الإطار، بأنّ وزارة التربية الوطنية تشكر جميع الأساتذة القائمين بواجبهم على أكمل وجه.

والذين يعملون على ضمان السير الحسن للامتحان الى حد الآن، وطالبتهم بمواصلة العمل بكل تفاني كما عهدناهم دائما.

كما طالبتهم بضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية والقوانين المنظمة لسير الإمتحان.