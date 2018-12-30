بن غبريت: كل التحضيرات للدخول المدرسي 2020/2019 ستنتهي جوان المقبل 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن جميع التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2020/2019، ستنتهي في جوان المقبل.

سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو التلاميذ في الأطوار الثلاث أو الهياكل.

جاء هذا خلال إشرافها على إفتتاح الندوة الوطنية لولايات الوسط، تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2019.

وأضافت الوزيرة أن التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، تنتهي في الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل.

مشيرة إلى أن كل الأساتذة سيتم توجيههم إلى مناصبهم قبل هذا التاريخ، كما سيتم معرفة عدد التلاميذ المسجلين.

وكل إحتياجات القطاع من هياكل تربوية وغيرها.

مشيرة إلى أن اللقاء الوطني الذي سيتوج الندوات الجهوية الأربع سيكون السبت المقبل، ويتزامن مع عودة التلاميذ إلى الأقسام.