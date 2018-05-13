بن غبريط : المنظومة التربوية تسعى الى تحقيق “مدرسة الجودة “

الوطني
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بن غبريط : المنظومة التربوية تسعى الى تحقيق “مدرسة الجودة “
بقلم م. فيصل

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم أن المنظومة التربوية تسعى اليوم لتحقيق “مدرسة الجودة “.

وهذا بإعتبارها مطلبا شعبيا مشروعا يستدعي تحديد المسؤوليات وتشخيص نقاط الضعف لإيجاد حلول مناسبة.

وأكدت خلال لقاءها مع المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية بمقرولاية سيدي بلعباس على أهمية دور الفاعلين في قطاع التربية لتحقيق مدرسة الجودة.

وأن المنظومة التربوية كانت قد رفعت تحدي الكم بفضل  الاستثمارات الكبيرة للدولة التي سخرت والتحدي اليوم يرتكز على الجودة.

مضيفة، أن التقدم  ليس فقط بالكم بل هو الكيف وليس بالمزيد بل بالأفضل وهو أمر جد مهم للمدرسة.

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