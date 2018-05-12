بن غبريط : على المدراء تحسين الجو المدرسي

قالت وزير التربية والتعليم، نورية بن غبريط، إن المدير له دور هام في تحسين الجو المدرسي وايجاد حلول لكل المشاكل المسجلة.

وأوضحت بن غبريط، في لقاء مع اطارات القطاع والشركاء الاجتماعيين بولاية وهران، يجب على المدير أن يتمتع بشخصية قوية ويكون مليئ بالحيوية والنشاط.

لكي يكسب دعم الأساتذة وأولياء التلاميذ وذلك سيسمح بتحسين الظروف البيداغوجية وخلق جو من الثقة.

وأضاف وزيرة التربية، أن كل الصعوبات التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة لها ارتباط بعدم التفاهم بين المدير والأساتذة وأولياء التلاميذ.

مشيرة إلى أن على المدراء حماية الفرق العملة في مؤسسته والدفاع عنهم وان كان مديرا بالتكليف.