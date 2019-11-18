بن فليس يخرج عن صمته ويعلق على معتقلي الحراك

رفض مرشح رئاسيات ديسمبر، علي بن فليس، الإدلاء بأي تصريح أو تعليق عن معتقلي الحراك.

وفي فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحزبه “طلائع الحريات”، حول موقفه من سجناء الحراك، قال بن فليس ” الموضوع يهمني كثيرا، بالنسبة لي الحقوق والحريات مشوار حياتي، تعينت وزير عدل بعد أحداث أكتوبر وما جاء بي الى وزارة العدل هو حقوق الانسان”.

وأضاف “لا تعليق لي على موقفي من معتقلي الحراك، لا أستطيع التعليق على ملف ليس بيدي ولم أطلع عليه،لا علم لي بمضمون ومحتوى الملفات”.

وطالب بن فليس، بمحاكمة عادلة ونزيهة وعدم الضرب بمصداقية العدالة واحترام حقوق الدفاع.