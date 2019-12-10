بن فليس يرد على وكيل الجمهورية.. ماعلاقة التخابر بالحساب البنكي ولماذا في هذا الوقت؟

رد المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس على البيان الصادر أمس عن وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس حول متابعة المدعو “ص .ب”المتابع بتهمة التخابر.

وقال بن فليس، في لقطات فيديو، نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، قبل قليل، أن المشتبه به، لم يتقلد أية مسؤولية في مديرية حملته الانتخابية.

وأضاف رئيس طلائع الحريات أنه وقبيل انطلاق الحملة نشر قائمة بأسماء مسؤولي حملته الإنتخابية، مشددا على أن حضور المشتبه به في التجمعات الشعبية للحملة كان ينحصر في جانب تقني فقط.

وبخصوص الصك البنكي المذكور في بيان وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، قال بن فليس أن الحساب البنكي تم فتحه سنة 1998.

وأضاف المترشح أن هذا الحساب تم فتحه بالإشتراك مع زوجته ببنك قرض الشمال بمرسيليا بفرنسا، وتم تحويله فيما بعد إلى مدينة باريس، سنوات فيما بعد.

كما أشار بن فليس إلى أنه خلال تلك الفترة لم يكن يعرف المدعو “ص. ب”، مؤكدا بأنه خلال التصريح بممتلكاته، صرح بهذا الحساب.

وشدد ذات المتحدث على أنه صرح بهذا الحساب طيلة ترشيحاته للإستحقاقات منذ سنة 2004 مرورا برئاسيات 2014 والرئاسيات الملغاة في أفريل 2019.

وتم إغلاق الحساب، يضيف بن فليس، من قبل إدارة بنك قرض الشمال في 21 مارس 2019، لكونه يخص رجلا سياسيا أجنبيا، حسبما كشفه المرشح لرئاسيات 12 ديسمبر.

وقال بن فليس إن إدارة البنك أرسلت له صكا بنكيا بقيمة 11 ألف أورو والذي لا يمكن تحصيله إلا من خلال حساب بنكي مشترك بينه وبين زوجته وهو مالا يمكن القيام به حاليا.

كما أكد المترشح بأنه لم يتمكن من استرجاع المبلغ المالي إلى يومنا، مضيفا أن المشتبه به عرض خدماته عليه من أجل استرجاع حقه، لكن من دون جدوى.

وتساءل بن فليس عن العلاقة بين قضية التخابر المتهم بها المشتبه به مع موضوع يخص حسابا بنكيا لشخص آخر، كما تساءل عن توقيت بيان نيابة الجمهورية، وإصداره بعد بداية الصمت الانتخابي وقبل يومين من موعد الاقتراع.

وختم بن فليس حديثه بالقول أن لا يقبل المساس بجزائر الشهداء ولا باستقرارها.