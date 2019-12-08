بن قرينة.. “أقنعت الجزائريين.. أنا ومرشح آخر سنتنافس في الدور الثاني”

كشف، عبد القادر بن قرينة، أحد الفرسان الخمس للإنتخابات الرئاسية، بأنه تلقى كل الدعم من كل الشعب الجزائري بمختلف أطيافه.

ولدى نزوله ضيفا على قناة “النهار”، قال عبد القادر بن قرينة أنّ المناظرة التي جرت بين المترشحين الخمس، أثبت علو اسمه وبرنامجه الإنتخابي.

وأبرز مرشح حركة البناء أنّه بعد نهاية المناظرة تلقى العديد من التهاني، مشيرا إلى أنه تفوق بسهولة على منافيسه.

وراح يسرد ابن مدينة ورقلة في ما وقع أثناء المناظرة وبعد نهايتها، حين أكد أن الكثير من الدكاترة والنخب

اتصلوا به وهنؤوه بعد نهايتها لتميز برنامجه وأسلوب الإقناع الذي يتميز به برنامجه.

كما أكّد وزير السياحة الأسبق أنّ مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي وفي جميع سبر آرا~ها، مالت الكفة لجهته لبرنامجه وكلامه المقنع.

كما راح يؤكد بن قرينة على أن الدور الثاني ممكن جدا في هذه الرئسيات، حين قال :”أنا ومرشح آخر سنتنافس في الدور الثاني”.