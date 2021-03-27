بن قرينة: الجزائر بحاجة إلى أبنائها في هذه المرحلة الحساسة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن الجزائر بحاجة لجميع أبنائها في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا في التجمع الشعبي الذي نشطه بولاية أم البواقي إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية.

وأكد على انفتاح الحزب للشعب وفتح قوائم الترشح للأكفأ والأفضل من أبناء الجزائر.

وشدد على التعاون مع الخيرين من أبناء هذا الوطن لمحافظة على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج المجتمعي لبناء الأفضل للجزائر الجديدة.

وقدم بن قرينة مسحا شاملا للأوضاع الداخلية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تعرض لمختلف المؤامرات والدسائس ومحاولات التضليل والمكائد التي تقوم بها بعض الجهات ضد استقرار الجزائر وارباك الرأي العام