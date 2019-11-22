بن قرينة: بوتفليقة منح فرنسا 5 ملايير دولار لإستغلالها كقروض بفوائد

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة أن البرلمان الأوروبي سيناقش الأوضاع السياسية في الجزائر بطلب من نائب فرنسي.

ووجه بن قرينة في كلمته خلال تجمع بالأغواط انتقادا للبرلمان الأوروبي أين قال لماذا لم يتحرك البرلمان الأوروبي عندما خرج 20 مليون جزائري ضد الفساد وضد بوتفليقة.

وأكد بن قرينة بأن العديد من المحطات العصيبة التي مرت بها الجزائر و شعبها لكن البرلمان الأوروبي ونوابه لم يتحركوا

وأضاف المرشح للإنتخابات الرئاسية بأن فرنسا وحلفائها كانت دائما تنهب من الخزينة العمومية عن طريق صندوق النقد الدولي الذي يترأسه دائما الفرنسيون.

وكانت فرنسا حسيب بن قرينة تنهب من أموال البترول مقابل أن تبارك الفساد و العهدات المتتالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وأضاف بن قرينة بأن بوتفليقة وضع 5 ملايير دولار تحت تصرف فرنسا عن طريق صندوق النقد الدولي لتمويل المستعمرات الأوربية بالقروض بفوائد تستفيد منها فرنسا.

كما وجه بن قرينة اتهامه لأحد الوزراء السابقين أين قال بأنه منع الدعم عن الفلاحيين وحرمهم من زراعة الذرى بحجة أنها تستهلك الكثير من المياه وفضل أن يستوردها بالعملة الصعبة من فرنسا.

وأكد بن قرينة بأن الجزائر تحوز على كافة الإمكانيات التي تجعل منها قوة فلاحية وزراعية لكن هناك من أراد تكسيرها وأبقائها تحت نقمة الإستيراد.