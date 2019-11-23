بن قرينة وميهوبي يطلقان تطبيقا على play store

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بن قرينة وميهوبي يطلقان تطبيقا على play store
بقلم نسرين محفوف

أطلق مرشحا الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، تطبيقا على موقع play store.

وحسب ما اطلعت عليه “النهار أون لاين”، يحتوي تطبيقا المرشحين، على السيرة الذاتية، البرنامج الانتخابي، كلمة المترشح خلال التجمعات الشعبية والندوات الصحفية، بالإضافة الى معرض صور.

ويأتي هذا في إطار عصرنة الحملة الانتخابية، وتماشيا مع تكنولوجيات الاتصال، حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على نشاطات المرشحين عن قرب.

ويمكن للمواطنين متابعة نشاطات المرشحين ميهوبي وبن قرينة، بتحميل التطبيقين من الروابط التالية:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.clickin.azzedinemihoubiapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bengrina.codeclubD7


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730631

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