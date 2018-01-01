بن لشهب: “ليك ما نوليش” أبرز محطّة فنية في 2017

قالت الفنّانة الجزائريّة “سهيلة بن لّشهب”، أنّها فخورة بنجاح الكليب الجديد “ليك مانوليش” في وقت قصير.

و أوضحت سهيلة خلال استضافتها في حصاد 2017 على قناة النهار، بأنّ الكليب هو أبرز محطّة في 2017، وهي خطوة قوية وهي انطلاقة فنية.

مؤكّدة أنّ الأغنية من إنتاجها الخاصّ بالرغم من صغر سنّها.

وأضافت بانّه عمل جزائري مئة بالمئة، وكذا فكرة جزائرية، أشرف عليه طاقم شاب لنجاحه. وبثّ العمل في قنوات كبيرة.

حيث وصل الكليب 4 ملايين مشاهدة في ظرف وجيز.