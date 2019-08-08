بن مسعود:سنحول جيجل لقطب سياحي..و إطلاق20 مشروع قريبا

تعهد وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود بتحويل ولاية جيجل إلى قطب سياحي بامتياز خلال السنوات القليلة المقبلة

وقال المسؤول الأول عن قطاع السياحة بأن ولاية جيجل نظرا لما تحوزه من امكانيات ومؤهلات طبيعية وأمن و إستقرار يمكن أن تحول لقطب سياحي

وأكد ذات المتحدث خلال زيارته لذات الولاية بأن هناك مشروع سيهدف لإحداث قفزة نوعية فيها من خلال إطلاق 20 مشروعا سياحيا على المدى القريب.

وتتضمن هذه المشاريع عدة مركبات و قرى سياحية و فنادق تتناسب مع المعايير و المؤهلات على مستوى ولاية جيجل بطاقة استيعابية تتجاوز الـ4 الاف سرير.

كما دعا بن مسعود إلى ضرورة مرافقة كل المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع سياحية بالولاية خاصة وأن مناطق التوسع السياحي متوفرة.

وخلال زيارته للولاية اشرف بن مسعود على زيارة فندق المربع الذهبي، تدشين المقر الجديد لمديرية السياحة،وإطلاق مشروعي إقامة سياحية و قرية سياحية بمنطقة تاسوست بطاقة 57 مقصورة سياحية و 370 سرير على التوالي.

كما زار الوزير المخيمات الصيفية الخاصة بأبناء الولايات الجنوبية على مستوى الولاية فضلا عن غابة تنزه و سياحة تابعة لمديرية الغابات