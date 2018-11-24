بن مسعود في كينيا للعرض التجربة الجزائرية في الاقتصاد الأزرق

يشارك عبد القادر بن مسعود بكينيا في مؤتمر حول “الاقتصاد الأزرق وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030” بين 26و28 من الشهر.

وأوضح بيان لوزير السياحة أنه خلال هذا المؤتمر الدولي الذي سيعرف مشاركة 6000 شخص من بينهم رؤساء دول وحكومات و وزراء ممثلين لعدة قطاعات.

سيعرض الوزير تجربة الجزائر في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الرامية لتثمين النشاطات المتعلقة بالميدان البحري والاقتصاد الأزرق المستدام و فرص الاستثمار في هذا المجال.

وتهدف أشغال المؤتمر الى تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

وستركز على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والأنهار والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.

وسيعرف هذا المؤتمر “دراسة سبل استفادة الانسان من المحيطات والانهار والبحيرات من جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.

ووكالات الأمم المتحدة، والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والمنظمات الدولية،ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المنخرطة في أنشطة الاقتصاد الأزرق.