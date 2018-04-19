بن مسعود يعلن افتتاح بوابة الكترونية للإستثمار السياحي

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود ، عن إفتتاح بوابة الكترونية للإستثمار السياحي.

وقال بن مسعودة في لقاء مع مدراء السياحة الولائيين ومسيري المؤسّسات تحت الوصاية،أن سنة2018ستكون سنه لتعميم الرقمةعلى المصالح التابعة للقطاع.

كما أضاف الوزير أن قطاعه سيعمل على الرقي في المنتوج التقليدي والإرتقاء به.

مشيرا أن تجسيد أهداف القطاع،يبقى مرهون بالأطراف الفاعلة في قطاع السياحة،خاصة وأنه تم توفير كافة الظروف الملائمة،لرفع السياحة في الجزائر.

كما دعا الوزير العاملين في المجال السياحي تقديم نتائج ايجابية على واقع السياحة في الجزائر.