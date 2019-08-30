بن مسعود: 100 فندق و مركب سياحي جديد بوهران

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود خلال زيارته لوهران عن وجود أزيد من 100 فندق قيد الإنجاز بالولاية.

وأكد الوزير في هذا السياق أن هذه المشاريع ستوفر طاقة استيعابية تقدر بـ18 الف سرير وهو ما يجعل وهران قطبا سياحيا.

وأعطى المسؤول الاول عن قطاع السياحة تعليمات تقضي بتسريع وتيرة الإنجاز و تسليم هذه المشاريع على المدى القريب.

كما شدد بن مسعود على ضرورة رفع العراقيل التي تواجه هذه المشاريع و تسهيل الإجراءات لكل المستثمرين لإعادة بعث المتوقفة منها.

وكانت ألعاب البحر الابيض المتوسط التي ستنظم بوهران سنة 2021 من بين الأولويات التي تحدث عنها بن مسعود أين أكد على ضرورة تسليم كل المشاريع الفندقية قبل هذه المناسبة.

وقال بن مسعود أن ولاية وهران من بين الأقطاب السياحة الجزائرية لما تحوزه من إمكانيات طبيعية لذا يجب مقابلتها بما يلزم من إمكانيات فندقية