بن ناصر هداف.. وينهزم بثلاثية أمام ساسولو

فشل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من قيادة زملائه في ميلان للإطاحة بفريق ساسولو الذي يحمل ألوانه اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ماكسيم لوبيز.

وإنتهى اللقاء بفوز ساسولو بثلاثية مقابل واحد قبل أيام فقط من تألق الروسونوري في منافسة رابطة الأبطال.

ليتجمد رصيد العملاق الإيطالي عند 32 نقطة، في المركز الثاني، فيما رفع ساسولو نقاطه إلى 18.

وكان ميلان هو السباق إلى التسجيل. بهدف متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر في الدقيقة الـ 21، الذي صال وجال في وسط الميدان. قبل أن يغادر في الدقيقة الـ 61 ويتحصل على علامة 68 من 10 حسب الاعلام الإيطالي.

لكن مهمته لم تكتمل على أتم وجه، بعد ان قبل “الفرانكو جزائري” لوبيز وزملائه في قلب الطاولة.