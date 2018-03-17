“بن ناصر” بتمريرتين حاسمتين يقود إمبولي لمواصلة تصدر “السيريا بي”

قاد النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه إمبولي الإيطالي للفوز بثلاثية لهدفين أمسية اليوم السبت على الضيف فينيزيا.

في لقاء الأسبوع ال31 من الدرجة الثانية الإيطالية الذي جرى على ملعب “كارلو كاستيلاني” بإمبولي.

وبصم النجم الشاب للخضر على تمريرتين حاسمتين في الدقيقتين ال5 وال60 على التوالي.

ليصل لتمريرته الحاسمة ال6 هذا الموسم في “السيريا بي” إضافة إلى هدف وحيد.

وشارك بن ناصر اليوم أساسيا قبل أن يقوم مُدربه بإخراجه في الدقيقة ال77.

وبهذا سيلتحق بن ناصر بتربص الخضر بمعنويات مُرتفعة بعد مُحافظة فريقه على الصدارة وإقترابه من الصعود للدرجة الأولى.