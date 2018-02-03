بن ناصر :”سنُعيد الخضر للسكة وعلى أنصارنا الوقوف معنا”

إعترف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر بأن نتائج المنتخب الوطني، أثرت على الجميع بداية من اللاعبين مرورا بالإدارة وصولا للأنصار.

وقال لـ”ديزاد فوت” :”الأمور مُعقدة، نحن نحاول قصارى جهدنا لنجعل الجزائريين يفخرون بمنتخبهم من جديد، ونعلم بأنهم غير راضين عنا”.

وواصل :”مايحدث مؤخرا، أمر يحدث في جميع المنتخبات، ونتمنى أن يقفوا معنا لكي نعود بقوة ونتجاوز الفترة الصعبة التي نعيشها”.

وختم إسماعيل :”علينا أن نراجع أنفسنا بصفة سريعة، ولدي قناعة بأننا سنتجاوز الأزمة في أقرب الآجال الممكنة إن شاء الله”.