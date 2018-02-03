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بن ناصر :”سنُعيد الخضر للسكة وعلى أنصارنا الوقوف معنا”

الرياضة
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بن ناصر :”سنُعيد الخضر للسكة وعلى أنصارنا الوقوف معنا”
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر بأن نتائج المنتخب الوطني، أثرت على الجميع بداية من اللاعبين مرورا بالإدارة وصولا للأنصار.

وقال لـ”ديزاد فوت” :”الأمور مُعقدة، نحن نحاول قصارى جهدنا لنجعل الجزائريين يفخرون بمنتخبهم من جديد، ونعلم بأنهم غير راضين عنا”.
وواصل :”مايحدث مؤخرا، أمر يحدث في جميع المنتخبات، ونتمنى أن يقفوا معنا لكي نعود بقوة ونتجاوز الفترة الصعبة التي نعيشها”.
وختم إسماعيل :”علينا أن نراجع أنفسنا بصفة سريعة، ولدي قناعة بأننا سنتجاوز الأزمة في أقرب الآجال الممكنة إن شاء الله”.

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