بن ناصر: “حققنا الأهم أمام فيرونا وهذا هو هدفنا في الكأس”

إعتبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أن فريقه حقق الأهم أمس الجمعة، بفوزه على فيرونا، لحساب الكالتشيو، مبرزا في ذات الوقت أهدافهم في منافسة الكأس.

وصرح بن ناصر، عقب الفوز على فيرونا: “أعتقد أننا حققنا أهم شيء وهو الفوز، صحيح أننا عانينا لكننا حققنا النصر”.

وأضاف: “علينا أن نؤمن بما نقوم به، والمواصلة بنفس المستوى الذي قدمناه في هذه المواجهة، والعمل على تصحيح بعض الأخطاء”.

وتابع إسماعيل بن ناصر: “بالنسبة لمباراتنا المقبلة أمام تورينو، لحساب الكأس، نفكر في الأمر، ونريد الفوز للوصول إلى نصف نهائي”.

يذكر أن بن ناصر شارك أساسيا في هذه المواجهة، وقدم مردود جيد، أين بصم على ثلاث تمريرات، و6 مراوغات ناجحة.