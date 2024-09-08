بن ناصر خامس لاعب يغادر تربص الخضر !

التحق نجم أسي ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، بقائمة المصابين في تربص الخضر، الخاص بفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وأعلنت “الفاف” اليوم الأحد، عن إعفاء بن ناصر، رسميا من سفرية المنتخب المقرر انطلاقها في حدود الساعة 14:30، نحو مونروفيا الليبيرية، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي.

مشيرة إلى أن لاعب نادي ميلان، تعرض لإصابة خلال الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الأحد، دفعته للانسحاب قبل نهايتها. قبل أن تؤكد الفحوصات التي خضع لها، بأنه لن يكون جاهزا للمشاركة أمام ليبيريا.

وارتفع بذلك، عدد الغائبين عن لقاء الخضر وليبيريا، إلى 5 أسماء. وإلى جانب بن ناصر، سيغيب عن المنتخب كل من حسام عوار، ورياض محرز، وريان آيت نوري، ومحمد أمين عمورة بداعي الإصابة.

ويلتقي الخضر، بمنتخب ليبيريا، بعد غدٍ الثلاثاء، بداية من الساعة 17:30. في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

