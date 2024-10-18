بن ناصر: “من حق اللاعبين المطالبة بمستحقاتهم لكن اضرابهم غير قانوني”

تحدث رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، عن الأزمة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، بسبب مشكل غياب الموارد المالية.

وصرح بن ناصر، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “من حق اللاعبين المطالبة بمستحقاتهم، لكن إضرابهم عن العمل غير قانوني”.

كما أوضح: “أتفهم وضعية اللاعبين التي دفعتهم للقيام بهذا الإضراب، كونهم يملكون عائلات يعملون على اعالتها”

وأردف رئيس نجم مقرة: “مجمل الرواتب الشهرية للاعبين، والطاقم الفني للفريق لاتتجاوز شهريا حوالي 2 مليار سنتيم”.

وتابع عز الدين بن ناصر: ” فريق نجم مقرة، لا يملك ديون كبيرة، حيث لا تتجازو 8 مليار منذ 2020 إلى 2024″.