بن ناصر: “هكذا قام فينغر بإستبعادي من أرسنال”

كشف النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، عن أول خطواته عندما كان لاعبا في أرسنال وعن المشكل الأول الذي حدث له مع “فينغر”.

وقال “بن ناصر” في تصريحات لموقع “غول” العالمي: “وصلت إلى إنجلترا وأنا في عمر 17 سنة لقد مكثت شهرين في فندق لأني لم ارغب في العيش عند عائلة لا أعرفها”.

وأضاف: “في سبتمبر شاركت لأول مرة في كأس الرابطة مع ارسنال وكان ذلك أمام شيفيلد في مباراة تعرض فيها كل من شامبرلين ووالكوت للإصابة”.

وتابع: “فينغر أقحمني في مركز غير معتاد عليه فلعبت كجناح أيسر في خط الهجوم لقد كان الضغط كبيرا عليّ حينها”.

وختم كلامه: “خسرت بعض الكرات واسترجعت بعضها الآخر، لكن بعدها لم ألعب في أي مباراة، لكني لست نادما، فكنت أتدرب مع لاعبين كبار مثل أوزيل وكازورلا”.