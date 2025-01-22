بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة فيرونا في دوري الأبطال

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه الكبير للمباراة التي ستجمعه وناديه آسي ميلان الإيطالي، بالضيف جيرونا الإسباني لحساب دوري أبطال أوروبا.

ونشر بن ناصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة “X”، صورة جديدة له بقميص ناديه آسي ميلان، من أمام ملعبهم “سان سيرو”.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة بتعليق قال فيه: “الأمسيات الأوروبية تعود من جديد”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان الإيطالي، يستقبلون سهرة اليوم الأربعاء، الضيف جيرونا الإسباني، لحساب دوري أبطال أوروبا.