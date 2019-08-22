بن ناصر يبهر أولى تدريباته مع الميلان

ترك الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، انظباعا جيدا، لدى الطاقم الفني لناديه الجديد آسي ميلان الإيطالي، خلال تدريبات الفريق.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن الطاقم الفني للميلان، أعجب كثيرا بالآداء الفني لبن ناصر، ونتائج اختبار اللياقة البدنية التي خضع لها.

وأبرز لاعب الخضر، مواهبه في أولى تدريباته مع الميلان، كما أبدى عزيمة كبيرة، من خلال جديته في التدريبات.

ورغم إعجاب الطاقم الفني للميلان، بموهبة وامكانيات بن ناصر، إلا أنه لن يتعجل في اقحامه في المباراته الأولى لهذا الموسم أمام الروزونيري.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، انضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي آسي ميلات الإيطالي، قادما إليه من نادي إمبولي.